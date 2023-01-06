İnfaz iyileştirmesi ve af yasası hakkında detaylar merak ediliyor. Tüm dünyanın etkilendiği pandemi döneminde bir süreliğine izne gönderilen yaklaşık 120 bin mahkumu kapsayan ve genel af olmayan kısmi af düzenlemesinde son gelişmeleri haberimizde derledik. Peki, mahkumlara af çıkacak mı ve infaz iyileştirmesi nedir? İşte Habertürk Yazarı Yasemin Güneri'nin geçtiğimiz aralık ayında yayınladığı köşe yazısı ile güncel bilgiler...