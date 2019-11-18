Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Karlar Ülkesi II, 20 Kasım Çarşamba günü vizyona giriyor. Filmin galası önceki gün bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi. Galaya İrem Sak ve Mahsun Kırmızıgül gibi birçok ünlü isim katıldı.

Davetliler, hem film için düzenlenen özel etkinlik alanının tadını çıkardı hem de filmi çocuklar ile birlikte izleyerek eğlenceli bir gün geçirdi.

Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ve kızı Lavin ile galaya katıldı. Son dönemde güzel işlerin olduğunu anlatan Mahsun Kırmızıgül, Recep İvedik'in son serisini de beğendiğini dile getirdi.

"DİZİLERDEN GÜZEL OLMAYACAKSA ÇEKMESİNLER"

Sinema eleştirmenlerinin, YouTube fenomenlerinin film çekmelerini eleştirmesi hatırlatılınca Kırmızıgül, "4 günde 150 dakikalık diziler mükemmel şekilde çekiliyor. Sinema özgür bir yer tabi ama 2 ayda bir diziden daha iyi çekemeyeceksen yapma bu işi" diyerek eleştirilere katıldı.