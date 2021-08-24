Mahsun Kırmızıgül ve kızı Lavin koronavirüse yakalandı. ABD seyahati öncesi bu durumu öğrenen Kırmızıgül ve kızı 14 gün karantinaya girdi. Sağlık durumu hakkında bilgi veren Kırmızıgül aşının önemini vurguladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü isim, "Aşılanmak çok önemli. İki doz Biontech aşısı olmuştum. Ve maalesef ben ve 5 yaşındaki kızım da corona olduk. O aşılar olmasaydı inanın hastalığı çok ağır geçirebilirdim. Ama o iki doz aşı sayesinde hiç hasta olmamış gibi coronayı ayakta atlattım. Kızım Lavin'im de ise hiçbir şey yok, onun corona geçirdiğini anlamadık bile. İkimizin de test sonuçları negatif çıktı... Arayan soran tüm dostlara kendim ve ailem adına teşekkür ederim. Tüm dostlara selam olsun. Allah hepinizi korusun. Not: Aşıları 8 ay önce Amerika’da ücretsiz olmuştum." ifadelerini kullandı.

Takipçisinden gelen bir mesaja da tepkisiz kalmayan Kırmızıgül, aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle paylaştı:

Yurdumun insanı çok enteresan. Biri bana yazmış. 'Abi duydum corona olmuş ölmüşsün doğru mu?' cevap yazdım: He öldüm, öbür taraftan yazıyorum sana.

Gelen soru; 'Abi oralarda gerçekten huri var mı etrafta?' Beni Cennette hayal etmesi gülümsetti."