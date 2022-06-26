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Haberler Magazin Mahsun Kırmızıgül'ün Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler: Dilerim ki yakın zamanda çözülür
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Mahsun Kırmızıgül: Dilerim ki yakın zamanda çözülür

16 yıl sonra dün akşam Bodrum Yalıkavak'ta ilk kez sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün canlı müzik yapması engellendi. Şarkılarını mikrofonsuz söyleyen ünlü şarkıcı, "Dilerim ki yakın zamanda çözülür" ifadelerini kullandı

Mahsun Kırmızıgül'ün Bodrum'daki sahnesinde müziği kestiler: Dilerim ki yakın zamanda çözülür
"Dilerim ki yakın zamanda çözülür"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Mahsun Kırmızıgül, geçtiğimiz akşam Bodrum Yalıkavak'ta dinleyicileriyle buluştu. Ancak Kırmızıgül'ün sahnesinde ilginç anlar yaşandı.

Polis, 53 yaşındaki sanatçının canlı müzik yapmasını engelledi ve müziği kapattı. Daha sonra şarkılarını mikrofonsuz okuyarak programına devam eden Kırmızıgül, sevenlerine "Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz." dedi.

"SANATA VE SANATÇIYA YAZIK EDİYORLAR"

16 yıl sonra Bodrum'da ilk kez sahne aldığını söyleyen Mahsun Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı:

Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür.

Mekanın işletmecisi Şefik Öztek ise o anları, sosyal medya hesabından "Bürokratik engeller çıksa da karşımıza, yıkılmadık ayaktayız." notuyla yayınladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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