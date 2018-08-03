Maidenhead United - Gateshead karşılaşma önü

Maidenhead United ve Gateshead, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere Ulusal Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Maidenhead United, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Gateshead, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 311. İddaa'da Maidenhead United kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Gateshead kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Maidenhead United son hafta oynanan Eastleigh maçında 2-2 berabere kaldı.
Gateshead ise Barrow karşılaşmasında 1-2 yenildi.
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