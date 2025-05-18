Makas attı, kaza yaptı!

Eyüpsultan'da TEM Otoyolu'nda makas atarak ilerleyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı.

DHA'nın haberine göre 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobildeki araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza bugün öğle saatlerinde TEM Otoyolu 5. Levent mevkiinde meydana geldi. Yolda makas atarak ilerleyen bir otomobil, hatalı şekilde sol şeride geçtikten sonra önündeki 2 aracın arasından geçmek için hamle yaptı.

Bu sırada araçların arasındaki boşluğun daralması sebebiyle geçemeyen otomobil, sol şeritteki hafif ticari araca çarptı. Kaza sonucu savrulan araçlar, 2 araca daha çarptı. Toplamda 4 aracın hasar gördüğü kaza, başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.