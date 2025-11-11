Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Malatya - Adana kaç kilometre? Malatya - Adana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Malatya - Adana kaç kilometre? Malatya - Adana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Doğu Anadolu'nun kayısı diyarı Malatya ve Akdeniz'in sıcak şehri Adana arasındaki mesafe, Türkiye'nin en çok merak edilen şehirlerarası rotalarından biridir. Peki Malatya-Adana arası kaç kilometre, yolculuk ne kadar sürer ve hangi güzergâh en uygunudur? İki mesafe arası yolculuk zor mu? Tüm detaylar yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2025 - 11:58 Güncelleme: 11.11.2025 - 11:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya - Adana kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya’dan Adana’ya yapılacak bir yolculuk, doğudan Akdeniz’e geçiş fırsatı sunar. Ayrıca bu yol, farklı kültürleri de deneyimleme imkânı verir. Bu iki şehir arasındaki mesafe, ulaşım kolaylığı ve güzergâh seçenekleri birçok kişi tarafından araştırılır. Özellikle yaz tatili, iş seyahati veya aile ziyareti için yola çıkanlar, “Malatya – Adana kaç km, kaç saat sürer, hangi yol daha iyi?” sorularının cevabını merak eder.

        MALATYA - ADANA ARASI KAÇ km?

        Malatya - Adana kaç km? Malatya ile Adana arası kara yolu mesafesi ortalama 340 kilometredir. Bu mesafe, seçilen güzergâha göre 320 ve 360 kilometre arasında değişebilir.En çok tercih edilen rota, Gaziantep-Osmaniye-Adana yönünü izleyen D850 karayoludur. Bu yol hem otoyol bağlantılı hem de bakımlı bir güzergâh olduğu için yolculuk genellikle rahattır.

        MALATYA ADANA ARASI MESAFE NE KADAR?

        Malatya - Adana mesafe ne kadar? İki şehir arasındaki mesafe, kuş uçuşu olarak yaklaşık 260 km’dir. İki şehir, esasen birbirine yakın olsa da bölgenin dağlık yapısı ve karayollarının dolambaçlı olması ile araçla gidildiğinde bu mesafe yaklaşık 340 kilometreye çıkar.

        MALATYA’DAN ADANA’YA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Malatya - Adana ne kadar sürede gidilir? Bu iki şehir arasındaki yolculuk kara yolu ile;

        • Özel araçla: Ortalama 5-5,5 saat sürer.
        • Otobüsle: Yaklaşık 6-7 saat arası sürede ulaşılır.
        • Uçakla: Direkt uçuş bulunmadığı için genellikle Ankara veya İstanbul aktarmalı uçuşlar tercih edilir. Bu da toplam 4-6 saat arasında yolculuk anlamına gelir.

        Hava koşulları, yol çalışmaları veya trafik yoğunluğu gibi etkenler sürede küçük değişikliklere neden olabilir.

        MALATYA’DAN ADANA’YA NASIL GİDİLİR?

        Malatya’dan Adana’ya ulaşmak için birkaç farklı seçenek vardır. Bunlardan bazıları;

        • Özel Araçla: En hızlı ve rahat ulaşım şeklidir. D850 kara yolu üzerinden Gaziantep yönüne gidilir, ardından Osmaniye ve Ceyhan üzerinden Adana’ya ulaşılır.
        • Otobüsle: Malatya’dan Adana’ya her gün düzenli olarak otobüs seferleri yapılır.Çoğu otobüs firması Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden hareket eder ve Adana Merkez Otogarı’na ulaşır. Bu şekilde yolculuk, ortalama 6 saat kadar sürer.
        • Uçakla: İki şehir arasında doğrudan uçuş bulunmadığı için Malatya Erhaç Havalimanı kullanılabilir. Bu rota ile Adana’ya gitmek isteyenler genellikle Ankara veya İstanbul aktarmalı seferleri kullanır.

        LÜLEBURGAZ’DAN ADANA’YA GİTMEK KOLAY MI?

        Lüleburgaz’dan Adana’ya gitmek Malatya kadar kısa bir mesafe değildir. Ancak yine de ulaşım açısından bir hayli basittir.

        • Trakya’dan Akdeniz’e uzanan bu uzun yolculuk yaklaşık 970 kilometre civarındadır.
        • Özel araçla ortalama 11 ila 12 saat, otobüsle ise 13 ila 14 saat sürer.
        • İstanbul üzerinden otoyol bağlantıları oldukça gelişmiş olduğu için uzun ama konforlu bir yolculuktur.

        LÜLEBURGAZ’DA GEZİLECEK YERLER

        Trakya’nın kalbi sayılan Lüleburgaz, tarihi ve modern dokusuyla öne çıkar. İşte gezilecek yerler;

        • Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi
        • Zindan Baba Türbesi
        • Kültür Park ve Kongre Merkezi
        • Kepirtepe Köyü
        • Dere Mahallesi

        Bu lokasyonlar ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi şehirlere de oldukça yakındır.

        ADANA’DA GEZİLECEK YERLER

        Adana, Türkiye’nin en canlı şehirlerinden biridir. Yemekleri, sıcak insanları ve tarihi dokusuyla göze çarpar. Öne çıkan gezi durakları şöyledir;

        • Taşköprü
        • Sabancı Merkez Camii
        • Adana Ulu Cami
        • Seyhan Baraj Gölü
        • Adana Arkeoloji Müzesi
        • Kazancılar Çarşısı ve Büyük Saat
        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        Kapalıçarşı'da kara para operasyonu: 76 gözaltı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Diş hekimi eşini öldürdü hakimi suçladı!
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Talu kardeşler adliyede ifade verdi
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        Şiddet, uzaklaştırma ve ensesine tek kurşun!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        10 yıllık hakemde 50 milyonluk işlem hacmi!
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        Kışın tüyleri beyaza dönüyor! Kameraya poz verdi
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Demir çubuklu vahşette sıcak gelişme!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Adana'da semt pazarındaki çatışmada yeni ayrıntı!
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün başvuranların sayısı açıklandı
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Trump BBC'ye 1 milyar dolarlık dava açma hazırlığında
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Eren Elmalı, A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        Erol 17 yaşındaydı... İki kardeş ve çocuklarının kanlı arazi kavgası!
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        İşte zor günlerde ayakta kalmanın bilimsel formülü
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”
        “Gecikmeler oluyor ama genel trend olumlu”