Malatya - Adana kaç kilometre? Malatya - Adana arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?
Doğu Anadolu'nun kayısı diyarı Malatya ve Akdeniz'in sıcak şehri Adana arasındaki mesafe, Türkiye'nin en çok merak edilen şehirlerarası rotalarından biridir. Peki Malatya-Adana arası kaç kilometre, yolculuk ne kadar sürer ve hangi güzergâh en uygunudur? İki mesafe arası yolculuk zor mu? Tüm detaylar yazının devamında…
Malatya’dan Adana’ya yapılacak bir yolculuk, doğudan Akdeniz’e geçiş fırsatı sunar. Ayrıca bu yol, farklı kültürleri de deneyimleme imkânı verir. Bu iki şehir arasındaki mesafe, ulaşım kolaylığı ve güzergâh seçenekleri birçok kişi tarafından araştırılır. Özellikle yaz tatili, iş seyahati veya aile ziyareti için yola çıkanlar, “Malatya – Adana kaç km, kaç saat sürer, hangi yol daha iyi?” sorularının cevabını merak eder.
MALATYA - ADANA ARASI KAÇ km?
Malatya - Adana kaç km? Malatya ile Adana arası kara yolu mesafesi ortalama 340 kilometredir. Bu mesafe, seçilen güzergâha göre 320 ve 360 kilometre arasında değişebilir.En çok tercih edilen rota, Gaziantep-Osmaniye-Adana yönünü izleyen D850 karayoludur. Bu yol hem otoyol bağlantılı hem de bakımlı bir güzergâh olduğu için yolculuk genellikle rahattır.
MALATYA ADANA ARASI MESAFE NE KADAR?
Malatya - Adana mesafe ne kadar? İki şehir arasındaki mesafe, kuş uçuşu olarak yaklaşık 260 km’dir. İki şehir, esasen birbirine yakın olsa da bölgenin dağlık yapısı ve karayollarının dolambaçlı olması ile araçla gidildiğinde bu mesafe yaklaşık 340 kilometreye çıkar.
MALATYA’DAN ADANA’YA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?
Malatya - Adana ne kadar sürede gidilir? Bu iki şehir arasındaki yolculuk kara yolu ile;
Hava koşulları, yol çalışmaları veya trafik yoğunluğu gibi etkenler sürede küçük değişikliklere neden olabilir.
MALATYA’DAN ADANA’YA NASIL GİDİLİR?
Malatya’dan Adana’ya ulaşmak için birkaç farklı seçenek vardır. Bunlardan bazıları;
LÜLEBURGAZ’DAN ADANA’YA GİTMEK KOLAY MI?
Lüleburgaz’dan Adana’ya gitmek Malatya kadar kısa bir mesafe değildir. Ancak yine de ulaşım açısından bir hayli basittir.
LÜLEBURGAZ’DA GEZİLECEK YERLER
Trakya’nın kalbi sayılan Lüleburgaz, tarihi ve modern dokusuyla öne çıkar. İşte gezilecek yerler;
Bu lokasyonlar ayrıca Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli gibi şehirlere de oldukça yakındır.
ADANA’DA GEZİLECEK YERLER
Adana, Türkiye’nin en canlı şehirlerinden biridir. Yemekleri, sıcak insanları ve tarihi dokusuyla göze çarpar. Öne çıkan gezi durakları şöyledir;