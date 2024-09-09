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        Haberler Gündem Malatya'da drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza - Güncel haberler

        Malatya'da drift yapan sürücüye para cezası

        Malatya'da polis ekipleri, aracıyla drift yapan sürücüye 58 bin 877 lira ceza uyguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 18:16 Güncelleme: 09.09.2024 - 18:16
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        Drift yapan sürücüye para cezası
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Altın Kayısı Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonunda drift yaptığı tespit edilen araç sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu araç sürücüsü A.B. otomobiliyle yakalandı.

        Sürücüye 58 bin 877 lira ceza uygulanırken araç trafikten men edildi.

        Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan görüntülerde sürücünün aracıyla akaryakıt istasyonunda drift yaptığı görülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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