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Malatya'da gölette erkek cansız bedeni bulundu

Malatya'da, Orduzu Pınarbaşı göletinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar, suyun yüzeyinde cansız beden görünce durumu polisi bildirdi. Göletten çıkarılan erkek cansız bedeni, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

malatya gölette cansız beden bulundu
HABERTURK.COM

Malatya'da, Orduzu Pınarbaşı göletinde kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Orduzu Pınarbaşı'nda sabah yürüyüşü yaparken gölette bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden emniyet ekipleri, cesedin göletten çıkarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden destek istedi.

Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, suyun yüzeyine çıkan cesedi, sudan çıkarttı. Ceset, savcının incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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