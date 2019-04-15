Olay Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hamınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen iki grup Solmaz sokakta karşılaştı. Gruplar arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sıra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak için müdahale etti.

Bu sırada kavgaya karışan kişiler polis aracına ateş açtı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda kavga sonrası yapılan aramada 2 pompalı tüfek 2 tabanca ele geçirilirken 10 kişi de göz altına alındı.

İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.