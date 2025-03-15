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        Haberler Gündem Malatya'da otomobilin TIR'a çarpması sonucu 3 kişi öldü - Güncel haberler

        Malatya'da otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kişi hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 00:06 Güncelleme: 15.03.2025 - 00:06
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        Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü
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        Murat Menteş (46) yönetimindeki otomobil, Hacıyusuflar Mahallesi mevkisinde Ö.F.E. (29) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Emin (70) ve Saadet Menteş (67), ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

        Yaralılar, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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