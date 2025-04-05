Malatya'da, sokakta oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, sokakta oynadığı sırada 6 başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki Murat Canpolat, yaralandı
Ürpertici olay ilçeye bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan Pazarı yakınlarında sokakta oyun oynadığı esnada yanına yaklaşan 6 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Murat Canpolat, olayı gören çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Kol ve bacaklarından yaralanan Canpolat, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Canpolat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.