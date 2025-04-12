Malatya'daki karaciğer tümörü ameliyatı canlı yayınla Antalya'daki kongreye aktarıldı

Türk ve yabancı bilim insanlarının katıldığı kongrede, diyabetik ayak, varis, prostat ve diz ağrıları gibi pek çok sağlık sorununa yönelik girişimsel radyoloji yöntemleri değerlendirildi.

Yeni teknolojilerin tanıtıldığı ve bilimsel çalışmaların paylaşıldığı kongrede, "Onkoloji 1. Olgu" başlıklı oturum kapsamında Malatya'dan canlı bağlantı kuruldu.

Canlı yayında ameliyat yapan Prof. Dr. Ramazan Kutlu ve ekibi, kongre katılımcılarının öneri ve görüşlerini dikkate alarak operasyonları başarıyla tamamladı.

Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Kutlu, önemli bir işe imza attıklarını söyledi.

Hastaların kasık bölümünden anjiyo yöntemiyle tümörü besleyici damara girerek işlem yaptıklarını aktaran Kutlu, şöyle devam etti: "İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsünde, dünyada karaciğerle ilgili ne yapılabiliyorsa her şeyi yapmaktayız. Meslektaşlarımla buradaki tecrübelerimizi canlı olarak paylaşmaktan da gurur duyuyorum. Radyolog arkadaşlarımızın katılımıyla fikir alışverişinde bulunarak güzel bir vaka oldu. İnşallah daha sonraki zamanlarda bu şekilde tedavileri yaparız. Daha önce buradan iki günlük canlı vakalarla yaptığımız workshoplarımız oldu. Bunların sayısını artırarak devam ettirmek istiyoruz.

Biz burada vakayı yaparken Antalya'daki arkadaşlarımız fikirlerini beyan etti, öneride bulundular. Biz de onlara cevaplarımızı verdik ve ortak kararla güzel bir tedavi yaptık. Hastalar ameliyattan sorun olmadan çıktılar. Hastalar bundan sonra takip ve klinik incelemelere bağlı olacak. İnşallah bu hastalarımızı sağlıklı günlere, sağlıklı karaciğerlerle buluşturacağız."

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz da canlı yayınla yapılan ameliyatların, girişimsel radyoloji alanında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Yılmaz, "Malatya’dan Antalya’ya yapılan canlı yayın çok önemliydi. Karaciğer kanseri olan ileri düzey hastalara yönelik radyolojik işlemler canlı olarak izletildi. Bu ameliyatlar tartışıldı, değerlendirmeler yapıldı. Bilimsel açıdan oldukça verimli bir süreçti" diye konuştu.