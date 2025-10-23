Habertürk
        Malatya haberleri: Bir kavak ağacı ölüm sebebi oldu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Bir kavak ağacı ölüm sebebi oldu!

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, kestiği kavak ağacının altında kalan 59 yaşındaki Ali Bayrak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenaze morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 08:49 Güncelleme: 23.10.2025 - 08:49
        Bir kavak ağacı ölüm sebebi oldu!
        Malatya'da olay, dün akşam saatlerinde Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Bayrak (59), kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacının altında kaldı.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Bayrak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        İncelemelerin ardından Ali Bayrak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        #Malatya
        #Son dakika haberler
