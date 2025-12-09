Kahreden haber! Alzheimer hastası kaybolmuştu! Malatya'nın Darende ilçesinde, 7 Aralık tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Hasan Yaşar, evinin yakınındaki otluk alanda ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

