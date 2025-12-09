Habertürk
        Kahreden haber! Alzheimer hastası kaybolmuştu!

        Malatya'nın Darende ilçesinde, 7 Aralık tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Alzheimer hastası 80 yaşındaki Hasan Yaşar, evinin yakınındaki otluk alanda ölü bulundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 10:49 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:50
        Kahreden haber! Alzheimer hastası kaybolmuştu!
        Malatya'da olay, 7 Aralık'ta Darende ilçesi İbrahimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Alzheimer hastası Hasan Yaşar'ın (80) yakınları, kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        OTLUK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        DHA'daki habere göre bölgeye polis, jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evin etrafında arama çalışması başlatan ekipler, dün akşam saatlerinde Yaşar'ı evine 600 metre mesafede otluk alanda ölü buldu.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Yaşar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

