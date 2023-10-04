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        Bakan Bak: Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor

        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa'nın en genç stadyumlarına, en genç salonlarına, en genç havuzlarına, en genç tesislerine ve en genç nüfusa sahibiz. Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 16:35 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:40
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        Bakan Bak: Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor
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        GENÇLİKve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Avrupa'nın en genç stadyumlarına, en genç salonlarına, en genç havuzlarına, en genç tesislerine ve en genç nüfusa sahibiz. Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor" dedi. 

        Osman Aşkın Bak, Malatya'da yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile Orduzu Gençlik Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bak, deprem felaketinde tüm tesislerin lojistik merkez olarak kullanıldığını hatırlattı. Bakan Bak, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız tesisleşmeye çok önem verdi. Avrupa'nın en genç stadyumlarına, en genç salonlarına, en genç havuzlarına, en genç tesislerine ve en genç nüfusa sahibiz. Bir de pek çok organizasyonu yapacak kapasitedeyiz, uluslararası organizasyonlar için de. Kulüplerimizin salonları, yatırımları, spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor. Dediğim gibi; çocuklarla buraları dolduracağız. Başta bağımlılık olmak üzere kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracağız. Çocuklar buraya gelecek, hoplayacak, zıplayacak ve spor yapacaklar. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en önemli amacımız; o. Hakikaten Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu bu; salonlar yapıp, çocukları doldurmak. Dışarıda, başka ortamlarda bulunmasınlar. Milli Eğitim ile beraber çalışıyoruz. Öbür taraftan da kötü alışkanlıktan uzak duracaklar. O yüzden tesisler çok önemli" diye konuştu.

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