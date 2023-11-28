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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu

        Malatya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Yeşilyurt ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 28.11.2023 - 10:57
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde sonbahar renkleri hakim oldu
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        Malatya'nın doğal güzellikleriyle öne çıkan Yeşilyurt ilçesinde güz renkleri hakim oldu.

        Sonbaharda ağaçların sararmasıyla Yeşilyurt'ta güzel görüntüler oluştu.

        Bostanbaşı ve Şentepe mahalleleri ile Beylerderesi civarında kayısı bahçeleri ve kavak ağaçlarının sararmış görüntüsü görsel şölen sundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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