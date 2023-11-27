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        Malatya'da, 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi

        MALATYA'da,polisekiplerinin şüphe üzerinde durdurduğu kamyonette 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 15:20
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        Malatya'da, 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi
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        MALATYA'da,polisekiplerinin şüphe üzerinde durdurduğu kamyonette 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği E.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Arama yapılan kamyonetin kasasında 5 milyon 550 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsü E.K.'yi ise gözaltına aldı.

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN

        2023-11-27 15:17:30

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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