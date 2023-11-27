Malatya'da, 5 milyon 550 bin kaçak makaron ele geçirildi MALATYA'da,polisekiplerinin şüphe üzerinde durdurduğu kamyonette 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

MALATYA'da,polisekiplerinin şüphe üzerinde durdurduğu kamyonette 5 milyon 550 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelendiği E.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan kamyoneti durdurdu. Arama yapılan kamyonetin kasasında 5 milyon 550 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el koyan ekipler, kamyonet sürücüsü E.K.'yi ise gözaltına aldı.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Malatya - Mahir ALAN

2023-11-27 15:17:30