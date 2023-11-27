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        Malatya'nın Darende ilçesine mevsimin ilk karı düştü

        Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 09:51 Güncelleme: 27.11.2023 - 09:58
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        Malatya'nın Darende ilçesine mevsimin ilk karı düştü
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        Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü.

        Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini kaybeden kar, ilçenin kırsal kesimlerini beyaza bürüdü.

        Karayolları ekipleri D300 kara yolunda tedbir alırken, ara ara yeniden başlayan kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

        Bölge Trafik İstasyon Amirliği Ekipleri, sürücülerin tedbirli olmalarını konusunda uyarılarda bulunuyor.

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