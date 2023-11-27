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        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:46 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:53
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        Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları devam ediyor.

        Depremlerin etkilediği kentte yıkım kararı bulunan ağır hasarlı binalardaki çalışmalar bugün de sürdü.

        Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerine bağlı Özalper ve Mullakasım mahallelerinde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin devam ettiği alanlar, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

        Binaların yıkımı ve hafriyatının parçalanma işlemlerinin ardından kepçelerle kamyonlara doldurulan molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

        Mahalle sakinleri de yıkım çalışmalarını üzüntüyle takip etti.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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