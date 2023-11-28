Malatya'da inşaattan düşen işçi öldü
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
İskender Mahallesi’nde yapımı süren sitenin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Ersin Kar (42), dengesini kaybederek binanın 6. katından düştü.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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