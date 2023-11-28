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        Malatya'da inşaattan düşen işçi öldü

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 14:43 Güncelleme: 28.11.2023 - 14:43
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        Malatya'da inşaattan düşen işçi öldü
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

        İskender Mahallesi’nde yapımı süren sitenin inşaatında sıva işçisi olarak çalışan Ersin Kar (42), dengesini kaybederek binanın 6. katından düştü.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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