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        Haberler Magazin Deniz Akkaya ve kızı arasında neler oldu? Akkaya'dan kızı Ayşe hakkında şoke eden iddia: Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi - Magazin haberleri

        Deniz Akkaya: Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi

        Deniz Akkaya, Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe hakkında şoke eden bir iddia ortaya attı. Akkaya, 15 yaşındaki kızının kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söyledi; "Polislere, 'Beni dövdü' diyerek itibar suikastine geçti"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 08:11 Güncelleme: 28.05.2024 - 09:46
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        Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, iş insanı Efe Önbilgin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ayşe, hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu.

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        "HAYATIM KABUSA DÖNDÜ"

        Sözlerine; "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimiyle hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü" diyerek başlayan Deniz Akkaya, kızının kendisine saldırdığını ileri süren açıklamalarda bulundu.

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        "1.5 SAAT BALKONA KİTLEDİ"

        Deniz Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu ifadeleri kullandı:

        * Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. Benden habersiz yurt dışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

        * Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kilitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.

        * Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah, tüm annelere sabır versin.

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        "BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTİNE GEÇTİ"

        Daha sonra yayımladığı mesajda gelen yorumlara tepki gösteren Deniz Akkaya; "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, 'polisleri aramaya cesaret edemez' derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın" diyerek sitem etti.

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        Deniz Akkaya, 10 Aralık 2009 doğumlu kızı Ayşe'yi 2010'da ayrıldığı iş insanı Efe Önbilgin'den dünyaya getirmişti.

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        Öte yandan sık sık eski eşi Efe Önbilgin ile karşı karşıya gelen Deniz Akkaya, son olarak kızı ile yayımladığı bikinili fotoğraflar yüzünden davalık olmuştu.

        Önbilgin'in kızı Ayşe'nin bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe'ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Akkaya'nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu.

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        Deniz Akkaya'ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürmüştü.

        Dilekçede, Efe Önbilgin'in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya'ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği belirtilmişti. Ardından mahkeme tanıkların dinlenmesine karar vererek tedbir kararından dönmüştü.

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        "KIZIMIN DOĞUMUNDAN BERİ HER TÜRLÜ ŞİDDETE RAĞMEN YÜREĞİME TAŞ BASTIM" DEMİŞTİ

        Deniz Akkaya, daha önce yaptığı açıklamada ise "Kızım Ayşe’nin doğumundan beri biyolojik babasının mobbing ve her türlü şiddetine rağmen yüreğime taş basarak, kızımın gelişimi için ilişki tesis etme çabalarımıza şahit oldunuz. Geçen sene yıllar sonra Ayşe artık kendine sahip olan bir çocuk olduğu için Londra’ya, babasının yanına yolladım. Yaşam tarzı bir çocuğa uygun olmamasına rağmen... Kızım bir daha babasına gitmek istemediğini söyleyerek, oradan döndü" demişti.

        #deniz akkaya
        #Ayşe Önbilgin
        #Efe Önbilgin
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