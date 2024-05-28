İstanbul'da olay, dün 16.40 sıralarında Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi, Nil Sokak üzerinde bulunan oyun salonunda meydana geldi.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre otomobille iş yerinin önüne gelen saldırganlar, otomobilin içinden uzun namlulu silah ile oyun salonuna doğru rast gele ateş etti.

BAŞINA İSABET EDEN MERMİYLE ÖLDÜ Saldırıda, iş yerinin önünde oturan ve kafasına mermi isabet eden 18 yaşındaki Eyüp Kara hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

3 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLAMIŞTI İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, oyun salonunda 3 gün önce işe başlayan Eyüp Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGANLAR YAKALANDI Polis ekipleri olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alırken, Eyüp Kara cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmaların ardından saldırganlar olayda kullandıkları otomobille birlikte yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.