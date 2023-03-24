CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesindeki Malatya'da konuştu:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Deprem bölgesini terk edenlerin tekrar dönmeleri için bazı özel avantajların sağlanması gerekiyor. Bunun için özel bir yasaya ihtiyaç var." dedi.

Kılıçdaroğlu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile ziyaret etti, Emeksiz Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, ramazanın ilk cumasında Millet İttifakı'nın liderleri olarak Malatya'da bulunduklarını söyledi.

Yaşanan acıları defalarca gelip gördüklerini, depremi yaşayan kentlerin yeniden ayağa kaldırılması, ekonomilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, bütün Malatyalılara başsağlığı dileklerini iletti.

Kenti terk edenlerin tekrar eski yuvalarına, kentlerine dönmesi gerektiğini, en büyük arzularının bu olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Millet İttifakı olarak Malatya'dan başlayıp Hatay'a kadar süren deprem kuşağında yeni bir anlayışın hakim olması gerekiyor. Bu bölge için özel bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Deprem bölgesini terk edenlerin tekrar geri dönmeleri için bazı özel avantajların sağlanması gerekiyor. Bunun için özel bir yasaya ihtiyaç var. Konutların yeniden yapılması ama konutlar yeniden yapılırken kentin ruhuna, tarihine, özelliklerine dikkat etmek gerekiyor. Bina yapmak yetmiyor, kentin ruhuna, dokusuna uygun binaların yapılması lazım. Tarihi eserlerin korunması ve aslına uygun yeniden onarılması gerekiyor."

Deprem bölgelerine özel teşviklerin uygulanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle esnafın kısa sürede ayağa kaldırılması gerekiyor, alışverişin yapılması gerekiyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını rahat karşılayabilecekleri bir ekonomik altyapının süratle oluşturulması gerekiyor. Bunun ilk ayağı da esnafın ayağa kaldırılmasıdır, borçlarının, faizlerin silinmesidir. Esnafın rahat bir nefes almasının sağlanmasıdır. Biz Millet İttifakı olarak bu konuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Neyi nasıl yapacağımız konusunda da önümüzdeki günlerde kamuoyunu bilgilendireceğiz. Burada bulunmaktan, Malatyalı kardeşlerimize kucaklaşmaktan memnuniyet duyduğumuzu da ifade etmek isterim."

- "Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız"

Bir gazetecinin Yeniden Refah Partisinin Cumhur İttifakı'na dahil olması ve HÜDA PAR'ın desteğine ilişkin sorusuna Kılıçdaroğlu, "Siyaset elbette devam ediyor ama biz bugünü değil geçmişi değil geleceği konuşmak istiyoruz. Burada Malatyalı kardeşlerimizin bulunduğu bir ortamdayız. Deprem bölgesindeyiz, depremzedeler siyaset kurumundan 'Gelecekte bizim için ne yapacaksınız?' onu soruyorlar. Ankara'da insanlar Cumhur İttifakı'nın içinde yer alabilirler, kendi tercihleridir, biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız." yanıtını verdi.

Burada Cumhur İttifakı liderleri olarak bulunduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, uyarı üzerine Millet İttifakı liderleri olarak burada bulunduklarını, İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarının da bölgede olduğunu söyledi.

Millet İttifakı olarak vatandaşların sorunlarına kilitlendiklerini belirten Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşın sorunlarını çözmek için çaba harcayan bir ittifakız ve yaşanan deprem sonrası yaraların sarılması ve kentlerin yeniden ayağa kaldırılmasıyla ilgili düşünen, üreten bir ittifakız. Temel hedefimiz bu. Ankara'da şu olur bu olur, önemli değil ama Malatyalı bizden, 'Bizim geleceğimiz ne olacak?' diye bekliyor. Maraşlı, Hataylı, Adıyamanlı, Şanlıurfalı, Gaziantepli, Osmaniyeli 'Ne olacak, bizim gelecekteki tablomuz ne olacak?' diye düşünüyor. Biz, güzel bir geleceği en kısa sürede yeniden inşa etmek durumundayız. Depremzedelere konutlarını da iş yerlerini de yaparken hiç kimseden bir kuruş para talep etmeyeceğiz. Öyle 20 yıl vatandaşı borçlandır, böyle bir şey yok. Millet İttifakı'nda böyle bir şey yok. Zaten evi yıkılmış, dükkanı yıkılmış, adam perişan vaziyette. Şimdi onun torunlarını mı borçlandıracaksınız? Böyle bir şey de yok. Biz gerçekten de her türlü kaynağı bu bölgeye aktaracağız, bu bölgeyi ayağa kaldıracağız. Hiç kimse depremden gördüğü maddi zarar karşılığında sosyal devletten bir yükümlülük beklemeyecek. Tam tersine sosyal devlet vatandaşına katkıda bulunacaktır."

- "Hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz"

Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "çadır bulamadığı için ailesini Van'a götürdüğünü" söylemesi üzerine, şunları kaydetti:

"Bizi iktidara taşıyacak olan sizlersiniz. Biz sizlerin sorunlarına kilitlendik. Bunu büyük bir samimiyetle ifade ediyorum. Sorunlarınıza kilitlendik. Sizin binalarınızı, iş yerlerinizi, kırsaldaki ahırları yapacağız, hiçbir vatandaşı mağdur etmeyeceğiz. Bunları yaparken de sizi borçlandırmayacağız. Tam tersine sosyal devlet olarak sizin karşılaştığınız bütün zararları telafi edeceğiz. Bundan emin olmanızı isterim. Dediğim gibi bizi iktidara taşıyacak olan da sizlersiniz, iktidara taşıdığınızda göreceksiniz biz kendimizi topluma, halka, bu millete adamış olan liderleriz. Gönlümüz ister ki Türkiye'de herkes huzur içinde yaşayabilsin, deprem yaraları da en kısa sürede sarılabilsin. Kaynakları buraya aktaracağız. Deprem bölgesinde Malatya'dan başlayıp Hatay'a kadar olan zincir içerisinde yeni yatırımların yapılması, inşaat sektörüyle ilgili ihtiyaç duyulan bütün ürünlerin burada üretilmesi, pazarlanması, inşaatlar bittikten sonra bu bölgelerin tekrar ihracat seferberliği yapmaları, Afrika'ya, Orta Doğu'ya ihraç etmeleri, bütün bunların hepsini düşündük. Bunlarla ilgili özel bir kanun çıkması lazım. Bununla ilgili de 6 partinin kurmayları çalışıyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir raporu da kamuoyuyla paylaşacağız. Bir kanun metnimizde hazır olacağız, göreceksiniz. Hiç kimse endişe etmesin. Bu bölgeleri tümüyle ayağa kaldıracağız. İnşallah burayı terk edip gidenler de kendi memleketlerine huzur içinde döneceklerdir."

- Bazı vatandaşlar tepki gösterdi

Depremden etkilenen mahalleleri ziyaret eden Kılıçdaroğlu ve beraberindekilere bazı vatandaşlar tepki gösterdi.

Ziyareti sırasında bazı vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu yuhalarken, bir kişi "Git sen teröristlerle gez, dağa çık, buraya gelme. Teröristlerle işbirliği yapıyorsun. Teröristlerle işbirliği yapan burada gezemez." diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir vatandaş ise "HDP'ye bakanlık verecek misiniz? Başkanım göz boyamayın, onu söyleyin." diye tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Doğa Cadde arkasındaki çadır kente geçerek depremzedelerle iftar yaptı.

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