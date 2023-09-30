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        Malatya'da enkazda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın enkazında sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 13:46 Güncelleme: 30.09.2023 - 14:12
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        Malatya'da enkazda sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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        Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir binanın enkazında sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı.

        Hacı Abdi Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmaları esnasında kedi sesini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verdi.

        Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kedi yavrusunu sıkıştığı enkazdan çıkarmaya çalıştığı esnada, anne kedi itfaiye erini izledi.

        Kurtarılan kedi yavrusu, annesinin yanına bırakıldı.

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