Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 253 bin 306 depremzedeye psikososyal destek verildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerce bugüne kadar 253 bin 306 afetzedeye psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 15:00 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 253 bin 306 depremzedeye psikososyal destek verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerce bugüne kadar 253 bin 306 afetzedeye psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerden etkilenen kentte bugüne kadar afetzedelere yönelik yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.

        Psikososyal destek kapsamında 21 sabit, 26 mobil ekip tarafından hane görüşmeleri, bireysel görüşmeler ve sosyal iyileştirme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, kent genelinde 41 psikososyal destek alanı kurulduğu ifade edildi.

        Konteyner kentlerde kalan 35 bin 534 çocuğa Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) kapsamında eğitim verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bugüne kadar 26 ilden yapılan görevlendirmeler ile kendi çalışma arkadaşlarımız da dahil olmak üzere 1521 çalışanımız 58 bin 131 hane ve 253 bin 306 afetzedemize ulaşmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her gün ortalama 115 çalışma arkadaşımız çadır kent ve konteyner kentlerde görevlerini ifa etmektedir. Destek çözüm ortaklarımız olan Malatya İl Sağlık Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Kızılay, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri tarafından bugüne kadar sahada 223 bin 619 kişiye ulaşılmıştır. Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz ve destek çözüm ortaklarımız ile bugüne kadar 476 bin 925 vatandaşımıza ulaşılmıştır. İlimizde bulunan şehit yakını ve gazilerimize ulaşılarak toplamda 3 bin 465 görüşme gerçekleştirilmiştir. 103 bin 774 çocuk ile sosyal iyileştirme kapsamında sportif faaliyetler yapılmış, çocuklara geleneksel oyunlar oynatılmıştır."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        Yılın ilk karı o kentimize yağdı!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        İstanbul'da yaşandı! Faciayı çocuk önledi!
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Bağırsaktan yemek borusu ve ses tüpü yapıldı
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Domuz bağıyla kadın cinayetinde yeni gelişme!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Rögara kimyasal madde boşaltıldı iddiası!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Age of Empires' istilacı karıncalara karşı kullanılabilir
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Hatay'da ilk teslimat tarihi belli oldu!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı

        Benzer Haberler

        Kale'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Kale'de jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
        Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Malatya'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Malatya'da az hasarlı binaların çatılarının onarılması istendi
        Malatya'da az hasarlı binaların çatılarının onarılması istendi
        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu
        Malatya'da konteyner kentte kalan çocuklar curling etkinliğinde buluştu
        Malatya'da ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü
        Malatya'da ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü
        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan MTB'yi ziyaret etti
        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan MTB'yi ziyaret etti