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        Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi memleketine gönderildi

        Malatya'da ameliyat olduğu hastanede hayatını kaybeden Aydın'ın Çine ilçesi belediye başkanı Enver Salih Dinçer'in cenazesi memleketine yollandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 10:13 Güncelleme: 08.12.2023 - 10:13
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        Çine Belediye Başkanı Dinçer'in cenazesi memleketine gönderildi
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        Malatya'da ameliyat olduğu hastanede hayatını kaybeden Aydın'ın Çine ilçesi belediye başkanı Enver Salih Dinçer'in cenazesi memleketine yollandı.

        İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde göbek fıtığı rahatsızlığı için ameliyata alınan ve dün yaşamını yitiren Dinçer'in cenazesi, uçakla Ankara'ya gönderildi. Cenaze, buradan da Aydın'a götürülecek.

        Enver Salih Dinçer'e geçen yıl 17 Şubat'ta Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde karaciğer nakli yapılmıştı.

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