Malatya'da bir evden altın gasbeden zanlı tutuklandı Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, girdikleri evdeki kadını darbederek altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, girdikleri evdeki kadını darbederek altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Sinanlı Mahallesi'nde 4 Aralık'ta yüzleri maskeli ve silahlı şekilde bir eve giren 2 şüpheli, Z.D'yi (54) darbetti. Evdeki 20 cumhuriyet altını, 2 altın bilezik ve çeşitli eşyaları gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Kadının jandarmaya ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gasp şüphelilerinin Y.Ş. ve R.G. olduğunu tespit etti.

Y.Ş. ile karısı H.Ş'yi gözaltına alan ekipler, R.G'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. tutuklanırken karısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.