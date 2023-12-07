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        Malatya'da bir evden altın gasbeden zanlı tutuklandı

        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, girdikleri evdeki kadını darbederek altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 16:27 Güncelleme: 07.12.2023 - 16:27
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        Malatya'da bir evden altın gasbeden zanlı tutuklandı
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        Malatya'nın Yazıhan ilçesinde, girdikleri evdeki kadını darbederek altınlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Sinanlı Mahallesi'nde 4 Aralık'ta yüzleri maskeli ve silahlı şekilde bir eve giren 2 şüpheli, Z.D'yi (54) darbetti. Evdeki 20 cumhuriyet altını, 2 altın bilezik ve çeşitli eşyaları gasbeden şüpheliler olay yerinden kaçtı.

        Kadının jandarmaya ihbarı üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        İl ve Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gasp şüphelilerinin Y.Ş. ve R.G. olduğunu tespit etti.

        Y.Ş. ile karısı H.Ş'yi gözaltına alan ekipler, R.G'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. tutuklanırken karısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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