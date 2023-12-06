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        Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile sıvat verildi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afette hayvanları telef olan üreticilere 116 büyükbaş hayvan ile 610 sıvat dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 16:58
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        Malatya'da depremzede besicilere büyükbaş hayvan ile sıvat verildi
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, afette hayvanları telef olan üreticilere 116 büyükbaş hayvan ile 610 sıvat dağıtıldı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Sütlüce Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Depremde Zarar Gören Üreticilere Büyükbaş Hayvan ve Sıvat Dağıtım Töreni"nde yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların herkesten fazla kazanması gerektiğine inandığını söyledi.

        Depremin getirdiği olumsuzlukların arkasına sığınmak yerine daha çok çalışmak gerektiğinin altını çizen Yazıcı, "Asrın felaketinde mağdur olmuş bir kentteyiz. Malatya ciddi manada mağdur olmuş bir şehir. Yaptığımız işin en iyisini yaparak, yolumuza devam edeceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığımız, Valiliğimiz ile Tarım ve Orman Müdürlüğümüz emrinizde." dedi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar ise depremden etkilenen üreticilere 1918 ton tohum, 3 bin 500 ton yem, 863 bin sebze fidesi, 442 ton şeker, 1347 ana arılı petek, 2 bin 820 sıvat, 1000 çadır, 1086 branda,151 bin metrekare kurutma filesi ve 117 milyon lira yem desteği verildiğini söyledi.

        Hayvanları telef olan vatandaşlara da şimdiye kadar 3 bin 249 küçükbaş ve 171 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldığını belirten Akar, " Bu gün 116 büyükbaş hayvanın 94 üreticimize dağıtımını yapmış olacağız. Yaklaşık 263 büyükbaş hayvanı da önümüzdeki günlerde çiftçilerimize dağıtmış olacağız." dedi.

        Konuşmaların ardından büyükbaş havyanlar ile sıvatlar sahiplerine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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