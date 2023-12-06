Battalgazi'de yıkımlar sonrası kaldırımlar yapılıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ağır hasarlı yapıların yıkılması ve enkazın kaldırılmasının ardından belediye ekipleri, mahallelerde kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışmaları yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, ağır hasarlı yapıların yıkılması ve enkazın kaldırılmasının ardından belediye ekipleri, mahallelerde kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışmaları yapıyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, cadde ve sokaklarda yol bakımı, onarımı, altyapı, temizlik, kaldırım ve kilit taşı dökme çalışmalarına devam eden ekipler, Belediye Başkanı Osman Güder'in talimatıyla Selçuklu Mahallesi'nde kaldırım ve kilit taşı döşeme çalışması gerçekleştirdi.

Selçuklu Mahallesi Muhtarı Halil Ayaz, 6 Şubat depremlerinden sonra yapılan yıkım çalışmaları neticesinde yıkımları ilk biten, hafriyatları kaldırılan mahallenin Selçuklu olduğunu anlatarak, "Yıkımlar bittikten sonra Battalgazi Belediye'miz depremin izlerini en aza indirmek adına kaldırım çalışmalarına başladı. Belediyemize mahallem adına teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Mahalle sakinleri ise belediyenin yıkımların ardından tamire başlayarak ilçeyi toparlamaya çalıştığını ve kaldırımları yaptığını belirterek, teşekkür etti.