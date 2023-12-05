Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Malatya'da ziyaretlerde bulundu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da bazı ziyaretler yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da bazı ziyaretler yaptı.

Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Özhaseki, Emlak Konut tarafından yapımı süren kent merkezi ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki iş yeri alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Özhaseki'ye burada projeyle ilgili brifing verildi.

Özhaseki, ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek İl Genel Koordinasyon Toplantısı'na geçti.