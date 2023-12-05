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        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da bazı ziyaretler yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 17:02 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:16
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        Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da bazı ziyaretler yaptı.

        Özhaseki, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

        Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Özhaseki, Emlak Konut tarafından yapımı süren kent merkezi ve Bakırcılar Çarşısı'ndaki iş yeri alanlarında incelemelerde bulundu.

        Bakan Özhaseki'ye burada projeyle ilgili brifing verildi.

        Özhaseki, ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilecek İl Genel Koordinasyon Toplantısı'na geçti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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