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        Malatyalı kadınlar depremzedeler için battaniye örüyor

        Malatya'da kadınların ördüğü battaniyeler depremzedeleri ısıtacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 17:09 Güncelleme: 04.12.2023 - 17:17
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        Malatyalı kadınlar depremzedeler için battaniye örüyor
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        Malatya'da kadınların ördüğü battaniyeler depremzedeleri ısıtacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın eşi Hafize Gürkan ile Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın eşi Hanife Yazıcı'nın desteğiyle hayata geçirilen "İlmek İlmek Kadın Buluşması" projesine katılan kadınlar, Malatya Park AVM'de depremzedeler için battaniye örüyor.

        Örgü malzemelerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı battaniyeleri depremzedeler için ördüklerini belirten Birgül Kırteke, "Projeye seve seve dahil olduk. Elimizden geldiği kadar projeye destek vermeye çalışıyoruz. Kış günlerinde insanların ısınması için bir dokunuş yapabiliyorsak ne mutlu bize. Hızlı örmeye çalışıyoruz ki kış tamamen gelmeden battaniyeler insanlara teslim edilsin." ifadesini kullandı.

        İrem Yaşasın da herkesin katkısıyla ortaya çok farklı desenler çıktığını belirterek, "Yaşadığımız depremlerden sonra battaniyenin çok önemli olduğunu gördük. Bu projeye benim de emeğim geçtiği için çok mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

        İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Kadir Yaman da projeye dahil olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Hocalarımın katıldığı bu etkinlikte ben de yer aldım. Örgü örmenin kadını, erkeği yok. Amaç herkesi tek çatı altında toplamak. Projede bulunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

        Eşine ve öğretmen arkadaşlarına destek olmak amacıyla projeye katılan öğretmen Mehmet Baydemir ise, "Her ne kadar kadın buluşması olsa da biz de erkekler olarak destek olacağız. Ben hayatımda ilk defa örgü örüyorum. Burada öğrendim. En azından birkaç ilmek bizim de katkımız olsun istedim. Kültürümüzü yansıtması açısından çok güzel bir proje." şeklinde konuştu.

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