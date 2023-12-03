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        AK Parti Milletvekili Babacan, depremin etkilediği Malatya'da çalışmalar hakkında bilgi verdi

        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 03.12.2023 - 11:04
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        AK Parti Milletvekili Babacan, depremin etkilediği Malatya'da çalışmalar hakkında bilgi verdi
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        AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

        Babacan, yazılı açıklamasında, merkez çarşı bölgesindeki 236 dönümlük bir proje alanının Emlak Konut tarafından inşa edileceğini, burada toplamda 6 bin 425 bağımsız bölüm olacağını ve 5 bin 752'sinin iş yeri, 673'ünün konut olarak planlandığını belirtti.

        Babacan, burada Bakırcılar Çarşısı ve Kuyumcular Çarşısı olmak üzere 2 pilot bölgede inşaat sürecinin başladığını hatırlattı.

        Bu yeni projeyle eskisine kıyasla Bakırcılar Çarşısı'nda 281, Kuyumcular Çarşısı'nda da 194 yeni ticari birim inşa edilmiş olacağını ifade eden Babacan, "Ayrıca projeye, Kuyumcular Çarşısı'nın hemen ön tarafında İnönü Caddesi üzerinde bir tramvay hattı da dahil edildi. Önümüzdeki süreçlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından bu hattın aktive edilmesi ve bir tramvay sisteminin kurulabilmesi mümkün olabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplamda 3 bin 158 iş yeri için esnaf konteyneri kurulduğunu, bunun 3 bin 105'inin yani yüzde 98,32'sinin dolu olduğunu kaydeden Babacan, "Burada, atıl durumda olan esnaf konteynerleri sorunumuz var. Buna ilişkin ise Battalgazi ve Yeşilyurt'un merkez lokasyonları belirlendi ve oralara dair yeni bir organizasyon yapılarak daha işlek, merkezi yerlerde esnaf konteyner çarşıları kuruluyor. Böylelikle hem vatandaş hem de esnaf için alışveriş ve ticaret kolaylaştırılacak." ifadesini kullandı.

        Babacan, konteyner geçici konaklama merkezlerinde 113 bin 231 kişinin, kırsal alana kurulan bireysel konteynerlerdeyse toplamda 29 bin 632 kişi barındığını aktardı.

        Abdurrahman Babacan, toplam 35 bin 680 ağır hasarlı binanın 20 bin 74'ünün yıkıldığını, yıkım oranının yüzde 65,89 olduğunu belirtti.

        Babacan, toplamda 14 bin 338 kalıcı konut inşaatının devam ettiğini, bu ay sonundan itibaren peyderpey teslimatların yapılmaya başlanacağını ifade etti.

        Babacan, ihale edilen köy evi konut sayısının 7 bin 542, ihalesi yapılan ahır sayısının 740 ve temeli atılan köy konutu sayısınınsa 3 bin 529 olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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