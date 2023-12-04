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        Yeşilyurt'taki depremzedelerin köy evleri inşa ediliyor

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde köy evlerinin yapımı sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:09
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        Yeşilyurt'taki depremzedelerin köy evleri inşa ediliyor
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        Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde köy evlerinin yapımı sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde çok sayıda bina ve ahırın yıkıldığı Yeşilyurt ilçesinin kırsal bölgelerine vatandaşların ihtiyaçlarına uygun, konforlu, modern ve kaliteli yapılar inşa ediliyor.

        Depremin yaralarını sarmak ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşları güvenli alanlara taşımak üzere hayata geçirilen yatırımlar çerçevesinde 14 mahalleye toplam 605 köy evi ve 108 ahır inşa edilip hak sahiplerine verilecek.

        Çayırköy Mahallesi'nde inşaatına başlanan 51 konut ve 7 ahırın iç ve dış imalatları ise tüm hızıyla sürüyor.

        İnşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Çayırköy'ün yaklaşık 104 ağır hasarlı eviyle ilçede depremlerden en fazla etkilenen mahalleler arasında olduğunu vurguladı.

        Mahallede yeni köy evleri için hazır olan hazine arazileriyle ilgili hazırlıklar tamamlandıktan sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 140 metrekareden oluşan konutların inşaat çalışmalarının hız kazandığını vurgulayan Çınar, şunları kaydetti:

        "51 konut ve 7 ahırdan oluşan buradaki köy evlerimizin tamamında temel atmaların yanı sıra iç ve dış imalatlarla çatı ve yalıtımlarla ilgili çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. Şantiye şefiyle toplantı yaptık ve süreçle ilgili bilgiler aldık. İnşaatlar planlandığı gibi aksamadan devam ediyor. Belediye olarak ilçemizdeki afet konutlarının yanı sıra köy evlerinin en kısa sürede depremzede ailelere teslim edilmesi için bizler de tüm gücümüz ve imkanlarımızla katkı sağlıyoruz. 2024 yılının bahar aylarında buradaki konutların teslim edilmesi hedefleniyor. Çayırköy, yeni köy evleriyle birlikte nitelikli ve güzel bir yaşam alanına kavuşmuş olacak."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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