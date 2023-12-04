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        Malatya'da sis etkili oldu

        Malatya'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 04.12.2023 - 10:39
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        Malatya'da sis etkili oldu
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        Malatya'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

        Dün gece itibariyle kentte hakim olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Yer yer görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü şehir merkezindeki sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.

        Trafik ekipleri ise bazı yoğun caddelerde önlem alarak sürücüleri uyardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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