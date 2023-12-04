Malatya'da sis etkili oldu

Malatya'da etkili olan sis, görüş mesafesini yer yer 50 metreye kadar düşürdü.

Dün gece itibariyle kentte hakim olmaya başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Yer yer görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü şehir merkezindeki sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerledi.

Trafik ekipleri ise bazı yoğun caddelerde önlem alarak sürücüleri uyardı.

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