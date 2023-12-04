Darende'de Filistin'e destek amacıyla kermes yapıldı

Malatya'nın Darende ilçesinde Filistin'e destek amacıyla kermes düzenlendi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Darende Şubesi ve İlçe Müftülüğünce Çarşı Meydanı'nda açılışı yapılan kermese katılan Belediye Başkanı İsa Özkan, katkılarından dolayı İlçe Müftülüğüne teşekkür etti.

Filistinliler için ellerinden ne geliyorsa destek vermeye çalıştıklarını kaydeden Özkan, "Yapılanlara yürek dayanmıyor. Oradaki manzaralar bizi derinden üzüyor. İnşallah tez zamanda Filistinli kardeşlerimiz selamete ulaşır, savaş biter ve barış içerisinde yaşarlar." dedi.

İlçe Müftüsü Sinan Şen de Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmamak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Vatandaşların alışveriş yaparak destek verdiği kermese, çeşitli okullarda öğrenim gören öğrenciler de harçlıklarını bağışladı.