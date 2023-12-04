Malatya'da kaçakçılık operasyonunda elektronik cihazlar ele geçirildi

Malatya'da, gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, Ö.F.B. (36) ve M.K'ye (43) ait iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 10 kablosuz kulaklık, 21 şarj adaptörü, 12 akıllı saat ele geçirildi.

Şüphelilere kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.