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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda elektronik cihazlar ele geçirildi

        Malatya'da, gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:13
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        Malatya'da kaçakçılık operasyonunda elektronik cihazlar ele geçirildi
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        Malatya'da, gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu, Ö.F.B. (36) ve M.K'ye (43) ait iş yerlerinde arama yaptı.

        Aramalarda, gümrük kaçağı 16 cep telefonu, 10 kablosuz kulaklık, 21 şarj adaptörü, 12 akıllı saat ele geçirildi.

        Şüphelilere kaçakçılık suçundan yasal işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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