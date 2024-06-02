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        Haberler Dünya Refah Sınır Kapısı tartışması: "Mısır, İsrail'in çekilmesinde ısrarcı" | Dış Haberler

        Refah Sınır Kapısı tartışması: "Mısır, İsrail'in çekilmesinde ısrarcı"

        İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı olan Refah Sınır Kapısı, Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek sınır kapısı konumunda. Kahire, kapının açılması için İsrail ordusunun sınırdan çekilmesini istiyor. Üst düzey kaynaklar, Mısır'ın bu ısrarının devam ettiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 19:30 Güncelleme: 02.06.2024 - 19:33
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        Mısır, İsrail'in sınır kapısından çekilmesini istiyor
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        Mısır'ın, ABD ve İsrail ile yaptığı görüşme sonrasında, İsrail'in Gazze sınırından çekilmediği müddetçe Refah Sınır Kapısı'nı açmama konusundaki tavrını koruduğu belirtildi.

        Kahire televizyonunun üst düzey kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, başkent Kahire'de Mısır'ın ev sahipliğinde ABD ve İsrail heyetleriyle toplantı yapıldı.

        Mısırlı yetkililer, İsrail'in Gazze sınırındaki Refah'ı işgaliyle kapanan sınır kapısının açılması konusunda, İsrail'in sınırdan çekilmesi şartında ısrar etti.

        İsrail'in Gazze sınırından çekilmesi konusunda Mısır'ın tavrının "kesin" olduğu vurgulanan haberde, insani yardım malzemelerinin bölgeye girememesi konusunda "İsrail'in sorumlu olduğu" ifade edildi.

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        Refah Sınır Kapısı yoluyla gıda, tıbbi yardım ve yakıt yardımları için 350 kamyonun Gazze'ye giriş yapmak üzere beklediği de aktarıldı.

        NE OLMUŞTU?

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

        Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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