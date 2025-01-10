Engelli vergi indirimi ile emeklilik yolu kapandı

AK Parti Milletvekillerinin imzasıyla kasım ayında TBMM’ye sunulan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunun engellilerin emekliliği ile ilgili maddeleri şubat ayından başlayarak yürürlüğe girecek.

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Kanun, sigorta girişi 2008 öncesi olan ve en az yüzde 40 engeli bulunan SSK’lıların emeklilik koşullarını değiştiriyor. Bugüne kadar yürürlükte olan kanuna göre, 2008 öncesi çalışmaya başlayan SSK’lılar vergi indirimine esas engellilik derecesine göre aranan prim günü ve sigortalılık süresini doldurmaları halinde yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlardı.

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Vergi indirimi için sağlık raporu alınırken her bir hastalık için belirlenen engellilik oranları toplanarak, o kişinin engellilik derecesi belirleniyor. Rapora itirazlar Maliye Bakanlığı Sağlık Kurulu’nca karara bağlanıyor. Vergi indirimi için engelli raporu almak nispeten kolay. 2008 öncesi sigorta girişi olan SSK’lılar, bu raporlara dayanarak yaşa bakılmaksızın emekli olabiliyorlar idi.

Kanunun yürürlüğe gireceği şubat ayından sonra engelli vergi indirimi raporu ile emeklilik uygulaması sona erecek. Sigorta girişi 2008 öncesi olan SSK’lılar, 2008 sonrasında çalışmaya başlayanlar gibi bundan böyle Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurullarından rapor alacaklar. İtirazlara ise SGK Merkez Sağlık Kurulu bakacak.

ENGELLİ EMEKLİLİĞİ ZORLAŞACAK

SGK sağlık kurulu raporlarında tüm hastalıklara ait engellilik oranları toplanmıyor. Sadece kişinin çalışma gücünü en fazla etkileyen hastalığın oranı dikkate alınıyor. Maliye Bakanlığının kabul ettiği raporlarda üç hastalığının engellilik oranı 30’ar puandan 90 puan olan kişiye yüzde 90 oranında engelli raporu düzenleniyor. Buna karşılık aynı kişi için düzenlenen SGK’nın raporunda çalışma gücünde kayıp oranı yüzde 30’da kalacağından bu kişi engelli emeklilik hakkından yararlanamayacak.

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YENİ KOŞULLAR NE OLACAK?

İlk defa sigortalı çalışmaya 2008 yılından önce başlayan SSK’lılardan SGK sağlık kurullarınca verilen raporlarda çalışma gücü kayıp oranı yüzde 60 ve üzerinde olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü varsa yaşa bakılmaksızın emekli olmaya devam edecekler. Çalışma gücü kayıp oranı yüzde 50 – 59 arasında olanlar 16 yıl sigortalılık süresi ve 3800 prim gününü, çalışma gücü kayıp oranı yüzde 40 – 49 arasında olanlar ise 18 yıl sigortalılık süresi ve 4100 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olabilecekler.