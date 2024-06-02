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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Açıklamasında, "Güvenliğimizden taviz veremeyiz" diyen Erdoğan, "Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez. Kendini güvende hissedemez. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 02.06.2024 - 15:46
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Dünkü açılış konuşmasında siyasetteki yumuşama iklimi ile ilgili kanaatlerimizi açıklamıştık. Gazze'de 8 aydır süren katliam da her zamanki gibi gündemimizin en üst sırasındaydı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Hakları aşama aşama gasp ediliyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır şımarık bir devlet tarafından katlediliyor.

        "NETANYAHU İŞGAL POLİTİKASINI GENİŞLETTİ"

        Türkiye olarak 76 yıldır devam eden bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Hiçbir baskı tehdit küstahlık bunu değiştirmeyecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiğini gayet iyi biliyoruz. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de insani değerleri savunuyor. Hamas ABD Başkanı Biden'ın son teklifine de müspet yaklaştı. Netanyahu ise yine soykırımdan yana oldu. Netanyahu işgal politikasını genişletti.

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        "BAYRAMDAN ÖNCE İSPANYA'YI ZİYARET EDECEĞİM"

        Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar kesintisiz devam ediyor. Bağımsız Filistin devletinin tanınması çalışmalarına güçlü destek veriyoruz. Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye çıktı. Bayramdan önce İspanya'yı ziyaret edeceğiz.

        "PARANOYALARA VE KORKULARA SON VERDİK"

        AK Parti reformcu ruhunu asla kaybetmemiş bir partidir. Önemli reformları hayata geçirdik. Ülkemizin ve milletimizin yolunu aydınlatmayı başardık. Milli iradeyi darbelerin ve darbecilerin karanlığından biz kurtardık. Paranoyalara son verdik, korkulara son verdik. Bu ülkeye hemen her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını biz yaşattık. Elbette gurur duyuyoruz ama yeterli görmüyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir ve asla olmayacaktır.

        "YENİ ANAYASA KONUSUNDA SAMİMİYİZ"

        Yönümüz de yüzümüz de aydınlığa ve demokrasiye dönüktür. Yeni anayasa konusunda da uzlaşıya açığız. Diyoruz ki oturalım konuşalım en geniş mutabakatla Türkiye'yi darbe anayasasından her beraber kurtaralım. Yeni anayasa konusunda samimiyiz, bunu siyasi bilek güreşine çevirmeyelim.

        "TERÖR ÜRETEN BATAKLIKLAR KURUTULMADAN TÜRKİYE HUZURA EREMEZ"

        Güvenliğimizden taviz veremeyiz. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör üreten bataklıklar kurutulmadan Türkiye huzura eremez. Kendini güvende hissedemez. Terör örgütü eridikçe demokrasimiz serpilecek.

        "SİYASİ PARTİLER ARASINDAKİ KESİŞİM ALANI SON DERECE ÖNEMLİ"

        Siyaset ülkeye ve millete hizmet etmek için sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek için yapılır. Yumuşama ile birlikte siyasi partiler arasındaki kesişim alanının büyümesini de son derece önemli buluyorum.

        ENFLASYONLA MÜCADELE MESAJI

        Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon oranlarını inşallah yakalayacağız. Bunu geçmişte başardık, inşallah tekrar başaracağız.

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