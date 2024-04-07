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        Malatya'da yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Malatya'da, yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 22:29 Güncelleme: 07.04.2024 - 22:29
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        Malatya'da yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Malatya'da, yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Kale ilçesinde durdurulan otobüste narkotik köpek desteğiyle yapılan aramada, otobüsün emanet bölümündeki valiz içerisinde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valizin sahibi olduğundan şüphelenilen kişinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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