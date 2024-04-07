Malatya'da bayramın ilk günü toplu ulaşım ücretsiz

Malatya'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Toplu Taşıma Hizmetleri veren araçlar Ramazan Bayramı'nın birinci günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

10-12 Nisan 2024 tarihleri arasında idrak edilecek olan Ramazan Bayramı'nda vatandaşların eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretlerini huzur içerisinde yapmaları için toplu taşıma araçları bayramın birinci günü tüm hatlarda ücretsiz hizmet verecek.