Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Kazada ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

        ŞANLIURFA'dan bayram tatili için memleketi Malatya'ya gelirken içinde bulundukları otomobilin kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru ile eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 15:26 Güncelleme: 06.04.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞANLIURFA'dan bayram tatili için memleketi Malatya'ya gelirken içinde bulundukları otomobilin kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru ile eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda özel harekat polisi olarak görev yapan Batuhan Akar (33), dün bayram tatilini memleketinde geçirmek üzere eşi Halime (32) çocukları Tunahan (7) ve Umay Akar (3) ile birlikte Malatya'ya doğru yola çıktı. Batuhan Akar'ın kullandığı 44 BA 255 plakalı otomobil, Bozova ilçesi yakınlarında bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen İ.H.Y.'nin kullandığı 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı. Polis memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar kaza yerinde, çocukları Tunahan ve Umay Akar ise kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

        Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Akar ailesinin fertlerinin cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından memleketi Malatya'ya götürüldü. Akar ailesi için Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, polis memurları ile Akar ailesinin yakınları katıldı.

        Kılınan namazın ardından polis memuru, eşi ve çocuklarının cenazeleri yan yana toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Pazar yerinde 'bomba' paniği! Yakalandı
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        Anne ve ağabey öldü! Baba ile kız kardeş ağır yaralı! İstanbul'da aile katliamı!
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        111 yaşındaki dünyanın en yaşlı adamı: Tamamen şans
        Düğüm yarın çözülecek!
        Düğüm yarın çözülecek!
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Kadir Gecesi'nde baba oldu
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Özbek, Göbeklitepe'yi ziyaret etti
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu
        "101 puanla şampiyon olur!"
        "101 puanla şampiyon olur!"
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Cinsel istismar davasında DNA örnekleri unutulmuş!
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        Çiçekli, sohbetli devir teslim... İşte demokrasinin güzelliği
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        9 günlük bayram tatili için rota önerileri
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Bayram tatilinde seyredebileceğiniz 10 film
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Emeklilik için toplu prim ödenir mi?
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Mektubu yazdı, elini daha da sıkılaştırdı
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yüklü miktarda para aldı! İşte MOSSAD ajanı!
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Yapay zekâyı 1956'da öngördü
        Bu manşeti hak etti
        Bu manşeti hak etti
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Bir dönemin modası küllerinden doğdu
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Kanser gençler arasında neden artıyor?
        Beşiktaş'ta gergin gün!
        Beşiktaş'ta gergin gün!

        Benzer Haberler

        Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da defnedildi
        Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da defnedildi
        Yemek bile yiyemeyen kalp hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
        Yemek bile yiyemeyen kalp hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
        Malatya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi
        Malatya'da seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi
        Malatya'da yemek pişirilen konteynerde tüp patladı
        Malatya'da yemek pişirilen konteynerde tüp patladı
        Malatya'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
        Malatya'da babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı
        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü 
        Tartıştığı babasını bıçakla öldürdü 