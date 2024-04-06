Kazada ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi

ŞANLIURFA'dan bayram tatili için memleketi Malatya'ya gelirken içinde bulundukları otomobilin kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren polis memuru ile eşi ve 2 çocuğu toprağa verildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda özel harekat polisi olarak görev yapan Batuhan Akar (33), dün bayram tatilini memleketinde geçirmek üzere eşi Halime (32) çocukları Tunahan (7) ve Umay Akar (3) ile birlikte Malatya'ya doğru yola çıktı. Batuhan Akar'ın kullandığı 44 BA 255 plakalı otomobil, Bozova ilçesi yakınlarında bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şerit değiştirerek karşı yönden gelen İ.H.Y.'nin kullandığı 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpıştı. Polis memuru Batuhan Akar ile eşi Halime Akar kaza yerinde, çocukları Tunahan ve Umay Akar ise kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.