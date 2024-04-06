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        Yemek bile yiyemeyen kalp hastası ameliyatla sağlığına kavuştu

        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, kalp krizi sonrası nadir görülen kalp kapakçığı yırtığı nedeniyle yemek bile yiyemeyen 65 yaşındaki Mustafa Akay, kalp kapağının değiştirilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 13:09 Güncelleme: 06.04.2024 - 13:09
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        Yemek bile yiyemeyen kalp hastası ameliyatla sağlığına kavuştu
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        VOLKAN KAŞİK - Malatya'da, kalp krizi sonrası nadir görülen kalp kapakçığı yırtığı nedeniyle yemek bile yiyemeyen 65 yaşındaki Mustafa Akay, kalp kapağının değiştirilmesinin ardından sağlığına kavuştu.

        Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yaşayan Akay, farkında olmadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle yemek yemekte zorlanıyordu.

        Ani terleme ve vücudunun bazı yerlerinde ağrı oluşması nedeniyle doktora gitmeye karar veren Akay, Çelikhan Devlet Hastanesine başvurdu.

        Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Akay, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan anjiyografi işleminin ardından hasta, kalp krizine bağlı nadir görülen kalp kapakçığında yırtılma tespit edilerek Kalp ve Damar Cerrahisi ekibi tarafından ameliyata alındı.

        Kalp kapakçığı değişen ve tıkalı damarları açılan Akay, ameliyatla sağlığına kavuştu. Akay, artık güçlük çekmeden yemek yiyebilecek.

        - "Ender bir durum"

        Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurkay Katrancıoğlu, AA muhabirine, hastanın kendilerine ani nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikayetleriyle başvurduğunu söyledi.

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen hastaya acil müdahalede bulunduklarını anlatan Katrancıoğlu, şöyle devam etti:

        "Hastanın çok şiddetli bir kalp krizi geçirdiğini, kalp krizine bağlı olarak da kalp kapağında bir yırtılma olduğunu gördük. Hastamızı acil ameliyata aldık. Hem kalp kapağını değiştirdik hem de tıkalı damarlarına baypas yaptık. Hastamızın durumu gayet iyi. Birkaç gün içerisinde de hastayı şifayla evine taburcu edeceğiz. Bu tür durumlar normalde çok sık gördüğümüz vakalar değil. Hatta çok nadir olduğunu söyleyebilirim. Çok sayıda kalp krizi geçiren hastamız olmasına rağmen kalp kapakçığında yırtığın olması ender görünen bir durum. Bu hem hastamızın kendi koroner damarlarındaki doğumsal oluşum farklılıklarına bağlı hem de geçirmiş olduğu kalp krizinin şiddetine bağlı olarak meydana gelebiliyor. Herkesin kalp krizi geçirdiğinde bu komplikasyona dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum."

        Katrancıoğlu, hastanın tedavisinin son derece başarılı geçtiğini ve normal hayatına artık dönebileceğini anlatarak, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlara kalp krizine sebep olabilecek göğüs ağrısı gibi çeneye vuran, kola vuran, sırt ağrısı gibi rahatsızlıklar olduğunda hiç vakit kaybetmeden en yakın hastaneye gitmelerini öneriyorum. Çünkü bu tür hastalıkların ortaya çıkmasında süre de çok önemli. Erken dönemde yapılan müdahalelerde bu tür kapakçık yırtılmaları ya da kopmalarına çok çok daha nadir görülüyor. Onun için bu tür rahatsızlıklar ortaya çıktığında, özellikle çeneye, sırta, kola vuran göğüs bölgesindeki ağrılar olduğunda hastalarımıza mutlaka bir merkezine gidip kontrolden geçmelerini öneriyorum."

        Mustafa Akay ise rahatsızlığını geç fark ettiğini belirterek, bir saatlik gecikmenin hayatında çok şey değiştirdiğini söyledi.

        Ani terleme ve vücudunun bazı yerlerinde ağrı oluştuğunu anlatan Akay, şunları aktardı:

        "Terleme oluyordu. Yemek bile yiyemiyordum, sıkıntı çekiyordum. Aniden rahatsızlandım. Hastaneye geldim. Allah doktorlarımdan razı olsun hemen müdahale ettiler. Çok şükür şimdi çok rahatım ve taburcu olacağım. Hastaneye bir gün önce gelseydim bu kadar rahatsızlığı geçirmezdim. İmkanlarımız var, hastanelerimiz iyi, Allah herkesten razı olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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