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        Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da defnedildi

        Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, eşi, oğlu ve kızı Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2024 - 14:05 Güncelleme: 06.04.2024 - 14:05
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        Trafik kazasında ölen polis memuru, eşi ve 2 çocuğu Malatya'da defnedildi
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        Şanlıurfa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru, eşi, oğlu ve kızı Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Trafik kazasında hayatını kaybeden, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Batuhan Akar ile eşi Halime, oğlu Tunahan (7) ile kızı Umay (3) için Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Anne, baba ve 2 çocuğunun naaşı daha sonra bu mezarlıkta toprağa verildi.

        Törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, polisler ile Akar ailesinin yakınları katıldı.

        Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Arıkök Mahallesi yakınlarında, Batuhan Akar’ın kontrolünden çıkan 44 BA 255 plakalı otomobil, yolun karşı şeridine geçip İ.H.Y. idaresindeki 33 BDJ 92 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Halime, oğlu Tunahan ile kızı Umay Akar kaldırıldıkları Bozova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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