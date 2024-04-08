Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den Ramazan Bayramı mesajı

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 16:11 Güncelleme: 08.04.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Er'den Ramazan Bayramı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Er, mesajında, Malatyalıların ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.

        Bayramların birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini belirten Er, şunları kaydetti:

        "Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içerisinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı dini bayramlar, özlemleri gideren, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygusunu güçlendiren müstesna günlerdir. Her zamankinden çok daha fazla yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımızın olan bu günlerde milletçe saflarımızı daha da sıklaştırmalı, Ramazan'ın özünde yer alan manevi duygularla gönlümüzü tüm kardeşlerimize açmalıyız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Niğde'de patates deposu göçtü! Can kayıpları var!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Dilaray'ın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Süper Lig kulüpleri imza toplamaya başladı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Önce telefon açtı ardından kurşun yağdırdı
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        Markette "omuz atma" kavgasında istenen cezalar belli oldu
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        "Önümüzdeki 3 yılı öngörebiliyoruz"
        Ligde 11. olabildi!
        Ligde 11. olabildi!
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Bahar yorgunluğuna karşı 10 etkili öneri
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Yolcu uçağının motor kapağı düştü!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        3 yaşındaki Şerzan'ı kaybettik! Korkunç kaza kamerada!
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        Şaşırtıcı ama etkili! Bayramda tatlı isteğinizden bununla uzaklaşın
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        "İnsanlara faydalı olmak için bu yola girdim"
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Bebeğin cinsiyeti belli oldu
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Akşener çekildi! Dervişoğlu ve Aydın adaylığını açıkladı!
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Urla'daki Karantina adası yakında müze olacak
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması

        Benzer Haberler

        Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemeleri Malatya'ya...
        Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen yardım malzemeleri Malatya'ya...
        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 1050 çocuğa bayramlık
        Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünden 1050 çocuğa bayramlık
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Malatya'da yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçiri...
        Malatya'da yolcu otobüsünde 29 kilo 860 gram sentetik uyuşturucu ele geçiri...
        Malatya'da sağanak etkili oluyor
        Malatya'da sağanak etkili oluyor
        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay, AA'nın kuruluşunun 104. yılın...
        İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay, AA'nın kuruluşunun 104. yılın...