Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Taştepe Mahallesi'nde H.Ç. ve M.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Olayda av tüfeğiyle bacağından yaralanan H.Ç, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis, şüpheli M.Ç'yi gözaltına aldı.
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