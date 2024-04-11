Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da 2 katlı ahşap ev çöktü; alt kattaki 6 büyükbaş kurtarıldı

        MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 10:44 Güncelleme: 11.04.2024 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da 2 katlı ahşap ev çöktü; alt kattaki 6 büyükbaş kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA’nın Hekimhan ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çökme meydana geldi. Evin alt katında bulunan 6 büyükbaş sağ olarak çıkarıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı ahşap evin bir kısmında bilinmeyen bir nedenle çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı tespit edildi. Çöken evin alt kısmında bulunan 6 büyükbaş, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        'Buğday biti' ilacı faciasında ceza indirimi!
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Bayram namazına gitmişti... "Moral vermek istedim şu an yürüyemiyorum!"
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        Fenerbahçe tarihi maçta Olympiakos ile karşılaşıyor
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Uzman çavuş tetiğe bastı! Mezarlıkta ot yakma cinayeti!
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayram namazında ruhunu teslim etti!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Bu bölgelerde sağanak devam ediyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Hollandalı araştırmacılar tek yumurta ikizlerinin nasıl oluştuğunu keşfetti: Organ nakli ve tüp bebek tedavisi için umut veriyor
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        Sadece dikkatli insanların görebileceği 10 gizli detay!
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        ABD ile Japonya'dan Çin'e karşı iş birliği
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        İsmail Kartal: Yaşadıklarımız ortada!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Adem Amca'dan Yaren leyleğe bayram hediyesi!
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Bağırsak sağlığı onu da etkiliyor! Neden kefir tüketmelisiniz?
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        Juve'nin yeni '10'u Kenan!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        PSG'yi 'Barça'ladı!
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti
        Hamas liderinin 3 oğlu saldırıda hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Malatya'da çöken kerpiç evin ahırındaki 6 ineği itfaiye kurtardı
        Malatya'da çöken kerpiç evin ahırındaki 6 ineği itfaiye kurtardı
        Malatya'da, depremzedeler konteyner kentte bayramlaştı
        Malatya'da, depremzedeler konteyner kentte bayramlaştı
        AK Parti Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı
        AK Parti Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma programı
        Malatya Valisi Yazıcı bayram dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
        Malatya Valisi Yazıcı bayram dolayısıyla ziyaretlerde bulundu
        Malatya'da 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutukl...
        Malatya'da 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutukl...
        Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı
        Malatya'da otomobilin devrildiği kazada 7 kişi yaralandı