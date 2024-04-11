Malatya'da 2 katlı ahşap ev çöktü; alt kattaki 6 büyükbaş kurtarıldı

MALATYA’nın Hekimhan ilçesinde, 2 katlı ahşap evde çökme meydana geldi. Evin alt katında bulunan 6 büyükbaş sağ olarak çıkarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Dumlu Mahallesi’nde meydana geldi. 2 katlı ahşap evin bir kısmında bilinmeyen bir nedenle çökme oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası herhangi bir can kaybı ve yaralı olmadığı tespit edildi. Çöken evin alt kısmında bulunan 6 büyükbaş, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.