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        Malatya'da 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

        Malatya'da 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 20:35 Güncelleme: 09.04.2024 - 20:35
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        Malatya'da 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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        Malatya'da 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kale uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta dedektör köpekle arama yapıldı.

        Araçta 11 kilo 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, N.A. ile Ş.A. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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