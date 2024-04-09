Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeli "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. yılı kutlamaları çerçevesinde "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan, mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıl dönümü münasebetiyle müdürlüğümüz personellerince 'uyan sunam' türküsü seslendirildi." ifadelerine yer verildi.