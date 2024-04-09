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        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeli "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi

        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. yılı kutlamaları çerçevesinde "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 14:27 Güncelleme: 09.04.2024 - 14:27
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        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü personeli "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi
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        Malatya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Türk Polis Teşkilatının Kuruluşunun 179. yılı kutlamaları çerçevesinde "Uyan sunam" türküsünü seslendirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan, mazisi şan ve şerefle dolu Türk polis teşkilatımızın kuruluşunun 179. yıl dönümü münasebetiyle müdürlüğümüz personellerince 'uyan sunam' türküsü seslendirildi." ifadelerine yer verildi.

        Hazırlanan videodaki polisler, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü ile Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı gibi tarihi ve turistik mekanlarda bireysel ve toplu şekilde türkü söyleyip enstrüman çaldı.

        Videoda, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın beraberindeki polislerle şehitliği ziyaret etmesi ve şehit kabirlerine karanfil bırakması da yer aldı.

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